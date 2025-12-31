Quest' anno le regole nelle piazze italiane sono ancora più rigide | dai metal detector al divieto di spray al peperoncino ecco come evitare brutte sorprese ai controlli

Quest'anno, le normative nelle piazze italiane sono state ulteriormente rafforzate, includendo controlli con metal detector e restrizioni sui materiali consentiti. È importante conoscere le regole vigenti per evitare inconvenienti durante le celebrazioni di Capodanno. In molte città è vietato l’uso di spray al peperoncino, bottiglie di vetro e botti, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine pubblico.

M etal detector e piazze contingentate, le misure per Capodanno. Stop a botti, spray al peperoncino e bottiglie di vetro in diverse città. Le città italiane si preparano a festeggiare il nuovo anno con misure di sicurezza e divieti per evitare incidenti. Previsti metal detector agli eventi, stop ai botti, alle bottiglie di vetro e agli spray al peperoncino. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Festeggiare il 2026 in piazza: guida ai divieti e ai controlli iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

