Questa non è una danza australiana contro il terrorismo

Questa non è una danza australiana contro il terrorismo. Alcune condivisioni su Facebook mostrano una clip che viene presentata come una danza di protesta, ma si tratta di un contenuto che non ha collegamenti ufficiali con iniziative contro il terrorismo in Australia. È importante verificare le fonti prima di condividere video o informazioni di questo tipo, per evitare di diffondere dati non confermati o fuorvianti.

Diverse condivisioni Facebook mostrerebbero la clip di una presunta danza australiana contro il terrorismo. Le cose stanno diversamente, parliamo infatti di una iniziativa finlandese che aveva lo scopo di sensibilizzare contro la violenza ai danni dei minori. Per chi ha fretta:. La clip secondo alcuni utenti mostrerebbe una danza australiana contro il terrorismo.. Il filmato fa parte invece di un progetto finlandese.. Si tratta della iniziativa pensata per educare contro i crimini e la violenza sui minori.. Analisi. La clip sulla presunta danza australiana contro il terrorismo riporta la seguente didascalia: Pubblicità australiana per scoraggiare il terrorismo Qual è il contesto della “danza australiana”. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

