Questa foto di Kaja Kallas non risale all’epoca sovietica in Estonia

Circola un'immagine di Kaja Kallas da giovane, scattata in un contesto familiare e tranquillo. La foto mostra la futura leader estone in un ambiente ordinato, con un sorriso sereno, offrendo uno sguardo più intimo e personale sulla sua vita prima della carriera politica. Questa immagine non è risalente al periodo sovietico, ma rappresenta un momento di spensieratezza e normalità della sua giovinezza.

Circola una foto di una giovanissima Kaja Kallas insieme alla sua famiglia, sorridente, in un ambiente ordinato e confortevole. La narrazione che accompagna lo scatto ha come scopo quello di colpire l’attuale Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, e già premier estone, screditando il suo racconto sulle deportazioni sovietiche e, più in generale, per negare la repressione subita dall’Estonia sotto l’Unione Sovietica. Per chi ha fretta. La foto risulta scattata nel 1995.. La maglietta indossata da Kaja Kallas è degli anni ’90.. Kallas è nata nel 1977 e nella foto aveva 17 anni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La foto falsa di Kaja Kallas bambina pioniera sovietica Leggi anche: UE, Kaja Kallas: “ridurre il numero di soldati russi” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Questa foto di Kaja Kallas non risale all’epoca sovietica in Estonia - La propaganda russa utilizza in maniera fuorviante lo scatto per negare la repressione subita dall'Estonia sotto l'Unione Sovietica ... open.online

