Quercia crollata | Ora più controlli

Dopo la caduta della quercia in via Carretti a Reggio Emilia, si intensificano i controlli sulla stabilità degli alberi nel territorio. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità, che intendono garantire maggior sicurezza attraverso verifiche più approfondite. Queste misure mirano a prevenire eventuali incidenti e a tutelare la sicurezza pubblica, mantenendo alto l’attenzione sulla salute degli alberi e sull’ambiente urbano.

C'è preoccupazione tra i reggiani dopo la caduta della quercia di domenica sera, in via Carretti, nella zona di Buco del Signore. Un crollo anomalo in una serata non segnata da eventi meteorologici particolarmente rilevanti come vento e pioggia. Tra di loro c'è anche chi chiede al Comune di intervenire: "A nome della popolazione del Quartiere Acque Chiare e del gruppo di controllo di comunità, vogliamo sottoporre al Comune, all'assessore Carlotta Bonvicini, alla Regione e a chi ha la responsabilità di mantenere e fare la dovuta manutenzione al verde della nostra città". I cittadini scrivono che per quanto il crollo non abbia coinvolto persone, può comunque diventare un grave pericolo per chi tutti i giorni frequenta via Carretti a Reggio Emilia.

È crollata una delle querce monumentali del filare che si trova lungo via Giuseppe Carretti, vicino al Parco delle Acque Chiare. È accaduto domenica sera - facebook.com facebook

