“Quell'album di famiglia” invita a immergersi in un insieme di immagini e ricordi che riflettono un patrimonio condiviso. Le fotografie e le scene catturate da Mohammad Hannoun, insieme ai suoi collaboratori, offrono uno sguardo autentico e diretto, contribuendo a comprendere meglio un contesto ricco di significato e storia. Un’osservazione sobria e accurata di momenti che, pur nel loro aspetto semplice, rivelano molto di più di quanto si possa subito immaginare.

Sembra di sfogliare un album di famiglia. Le carte e le "photo opportunity" di Mohammad Hannoun - e dei suoi sodali - rendono l'idea, più di mille parole. Il mondo filo-Hamas è legato a doppio filo al movimento pro Pal, che a sinistra ha trovato un ambiente in cui proliferare senza problemi. Bisognerebbe partire da questo. Riconoscere questo cordone ombelicale e poi reciderlo. Sempre che la sinistra lo voglia. Col terrorismo politico è stato fatto, anche dal Pci. Dopo qualche incertezza, fu detto chiaramente che quelle non erano "sedicenti": erano brigate rosse, e come tali furono combattute. Il Manifesto pubblicò il celebre articolo di Rossana Rossanda: "Chiunque sia stato comunista negli anni Cinquanta riconosce di colpo il nuovo linguaggio delle Br. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

