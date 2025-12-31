Quella vittoria fuori casa Manca da quasi due mesi

Dopo quasi due mesi, il Prato torna in campo per preparare le prossime sfide. Dopo il giorno di riposo di ieri, la squadra si è riunita questa mattina al

Dopo il giorno di riposo osservato nella giornata di ieri, il Prato riprende ad allenarsi oggi. In programma una seduta mattutina sul campo del "Ribelli" di Viaccia, dove la formazione biancazzurra lavorerà anche domani e venerdì, mentre sabato svolgerà la rifinitura sul Sussidiario. Domenica (calcio d’avvio alle 14:30, con diretta su Tv Prato) i lanieri saranno impegnati a Orvieto, in occasione del match che inaugurerà il 2026 e il girone di ritorno. Il match mette di fronte a Risaliti e compagni la formazione umbra, undicesima in classifica e l’unica capace di imporsi al "Lungobisenzio" fino a questo momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella vittoria fuori casa. Manca da quasi due mesi Leggi anche: Sedrina, frana “senza fine”: venti persone fuori casa da due mesi Leggi anche: Serie A, tegola pesantissima: starà fuori quasi due mesi! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quella vittoria fuori casa. Manca da quasi due mesi; Padova, l’ultima del 2025 passa dal “Barbera”; CIFRE E CURIOSITÀ | Il Milan non perde da 14 giornate. Verona, 7 gol presi di testa; Tanti gol subiti, pochi punti fuori. Focus sul Pescara atteso al Picco. Quella vittoria fuori casa. Manca da quasi due mesi - Domenica (calcio d’avvio alle 14:30, con diretta su Tv Prato) i lanieri saranno impegnati a Orvieto, in occasione del match che inaugurerà il 2026 e il girone di ritorno. msn.com

Genoa, battere una big manca dal 2023: e fuori casa fu proprio all'Olimpico (ma con la Lazio) - Le due sconfitte contro Inter e Atalanta hanno complicato la classifica della formazione di Daniele De Rossi sempre. tuttomercatoweb.com

Vittoria 'di rigore' del Torino fuori casa, Sassuolo ko 1-0 - Gran colpo esterno del Torino, che centra la sua seconda vittoria consecutiva. msn.com

DINAMO, FINALMENTE UN COLPO FUORI CASA! https://www.sassarinotizie.com/2025/12/28/dinamo-prima-vittoria-fuori-casa-battuta-treviso-92-89/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.