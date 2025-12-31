Esiste una linea sottile che collega le attività di George Soros, le iniziative della Flotilla, Greta Thunberg e alcuni protagonisti della galassia ProPal in Italia, tra cui Mohammad Hannoun. Questi elementi, seppur diversi, condividono un filo comune che merita di essere analizzato per comprendere le dinamiche e le connessioni che li uniscono nel contesto attuale.

C'è una traccia che tiene insieme l'ecosistema creato da George Soros, le missioni della Flotilla, Greta Thunberg e alcune figure centrali della galassia ProPal attiva in Italia, tra cui quella di Mohammad Hannoun. Un filo sottile, che si snoda in maniera indiretta - quasi impercettibile -ma che è ben teso. Il punto di caduta che li accomuna tutti, è, almeno ad una prima lettura, quello della causa palestinese: ciascun elemento di questa «rete» si è speso, in modo differente, per portare avanti questa battaglia. Quello che serve, però, in questo caso, è cercare di cogliere il quadro complessivo, più che soffermarsi sulle singole circostanze, perché ciò di cui stiamo parlando è, appunto, un vero ecosistema, le cui singole parti, anche se non direttamente collegate, sono in qualche modo in connessione l'una con l'altra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Quella traccia sottile che lega Soros, Greta, Flotilla e Hannoun

