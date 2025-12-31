Quel fatidico veglione alla Casa del popolo
Nel racconto del veglione alla Casa del popolo, si presenta la figura di Casadio Gustì a’d Silumìo, un uomo noto per il suo carattere tranquillo e gentile. Il suo soprannome, “del diavolo”, contrasta con la sua personalità, suscitando curiosità e riflessioni sulla percezione e l’identità nel piccolo paese. Questa narrazione mette in luce le sfumature di un ricordo condiviso, tra tradizione, nome e carattere, in un contesto semplice e autentico.
Casadio Gustì a’d Silumìo si chiedeva per quale motivo portasse quel soprannome - che veniva a dire “del diavolo” - un po’ perché in paese non si usava, preferendo il termine “gêval”, un po’ perché non si sentiva di meritarlo, esprimendo un carattere mite e conciliante: insomma, tutto il contrario d’un diavolo. Ma i soprannomi hanno storie lunghe e particolari, nascendo talvolta da piccoli fatti, peculiarità fisiche, luoghi d’origine, e vai mo a pensare che la radice di quel silumìo venisse da una poesia religiosa faentina. La domanda di Gustì non era l’unica causa di tormento: lui era il figlio unico della Viera e di Tugnò della via Tagliata che, poveretti, di salute ne avevano poca, ma possedevano la fortuna d’un figlio buono, rispettoso, gran lavoratore, onesto, senza vizi, che da solo riusciva a mandare avanti le nove tornature di famiglia e non faceva mancar nulla agli anziani genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
