Nel racconto del veglione alla Casa del popolo, si presenta la figura di Casadio Gustì a’d Silumìo, un uomo noto per il suo carattere tranquillo e gentile. Il suo soprannome, “del diavolo”, contrasta con la sua personalità, suscitando curiosità e riflessioni sulla percezione e l’identità nel piccolo paese. Questa narrazione mette in luce le sfumature di un ricordo condiviso, tra tradizione, nome e carattere, in un contesto semplice e autentico.

Casadio Gustì a’d Silumìo si chiedeva per quale motivo portasse quel soprannome - che veniva a dire “del diavolo” - un po’ perché in paese non si usava, preferendo il termine “gêval”, un po’ perché non si sentiva di meritarlo, esprimendo un carattere mite e conciliante: insomma, tutto il contrario d’un diavolo. Ma i soprannomi hanno storie lunghe e particolari, nascendo talvolta da piccoli fatti, peculiarità fisiche, luoghi d’origine, e vai mo a pensare che la radice di quel silumìo venisse da una poesia religiosa faentina. La domanda di Gustì non era l’unica causa di tormento: lui era il figlio unico della Viera e di Tugnò della via Tagliata che, poveretti, di salute ne avevano poca, ma possedevano la fortuna d’un figlio buono, rispettoso, gran lavoratore, onesto, senza vizi, che da solo riusciva a mandare avanti le nove tornature di famiglia e non faceva mancar nulla agli anziani genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quel fatidico veglione alla Casa del popolo

Leggi anche: “Percorsi d’Arte” alla Casa del Popolo di Montevarchi

Leggi anche: Firenze, Piero Pelù in concerto alla Casa del Popolo di Grassina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Quel fatidico veglione alla Casa del popolo.

Quel fatidico veglione alla Casa del popolo - Vestito con il completo buono della domenica, Gustì fu presentato a Maria, conosciuta in paese come "ragaza intiga": zitella ... ilrestodelcarlino.it