Quei simpatizzanti di Hamas.

Il signor Hannoun, residente a Firenze, ha dichiarato di non essere un membro di Hamas, ma di nutrire simpatia per questa organizzazione. La distinzione tra simpatizzanti e affiliati è importante nel contesto delle dinamiche politiche e sociali legate a questa realtà. La sua posizione evidenzia come alcune persone possano esprimere supporto senza essere direttamente coinvolte nelle attività dell'organizzazione.

Firenze, 31 dicembre 2025 – Il signor Hannoun dice di non far parte di Hamas ma di simpatizzare per Hamas. Per quanto mi riguarda, questo basta e avanza, senza bisogno che un giudice si esprima. Il garantismo non c'entra niente con la formulazione di giudizi politici, che possiamo produrre per fortuna senza la magistratura. Se sei un simpatizzante di Hamas, simpatizzi per un'organizzazione terroristica. Non è solo un problema tuo, ma di convivenza civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

