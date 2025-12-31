Quei regali di Natale della giunta Pilotto che non sono piaciuti alle associazioni e ai comitati

Durante le festività natalizie, la giunta Pilotto ha approvato alcuni piani attuativi che, invece di valorizzare il verde, suscitano critiche da parte di associazioni e comitati ambientalisti di Monza. Questi

Sotto l'albero di Natale avrebbero voluto trovare più verde. Ma quei piani attuativi approvati proprio nei giorni precedenti al 25 dicembre sono di tutt'altro tipo e non piacciono alle associazioni e ai comitati ambientalisti di Monza.Le aree di Monza che cambieranno Un "regalo" non trovato sotto.

Coordinamento Monza: “a Natale il Comune ha regalato nuovo cemento” - Contestati 40mila metri cubi di cemento previsti nell'area del Buon Pastore e il taglio di un bosco di 25. mbnews.it

Presidio al Pirellone, attivisti restituiscono alla Giunta i “pessimi regali” alla sanità pubblica - Gli attivisti hanno "regalato" per Natale alla Giunta quegli stessi provvedimenti che hanno ricevuto loro e che “favoriscono la sanità privata, peggiorano le ... quotidianosanita.it

