Quei regali di Natale della giunta Pilotto che non sono piaciuti alle associazioni e ai comitati

Durante le festività natalizie, la giunta Pilotto ha approvato alcuni piani attuativi che, invece di valorizzare il verde, suscitano critiche da parte di associazioni e comitati ambientalisti di Monza. Questi

Sotto l’albero di Natale avrebbero voluto trovare più verde. Ma quei piani attuativi approvati proprio nei giorni precedenti al 25 dicembre sono di tutt’altro tipo e non piacciono alle associazioni e ai comitati ambientalisti di Monza.Le aree di Monza che cambieranno Un “regalo” non trovato sotto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

