Quattro giovani trovati in possesso di stupefacenti sulle piste da sci dell' Alto Sangro

Durante i controlli antidroga effettuati dalla Guardia di Finanza sulla neve delle piste da sci dell'Alto Sangro, sono stati individuati e trovati in possesso di sostanze stupefacenti quattro giovani. L'intervento si inserisce in un'azione mirata a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le attività sportive invernali. Le operazioni continuano per monitorare e prevenire eventuali comportamenti illeciti nelle aree di interesse.

