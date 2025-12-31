Quattro giovani trovati in possesso di stupefacenti sulle piste da sci dell' Alto Sangro
Durante i controlli antidroga effettuati dalla Guardia di Finanza sulla neve delle piste da sci dell'Alto Sangro, sono stati individuati e trovati in possesso di sostanze stupefacenti quattro giovani. L'intervento si inserisce in un'azione mirata a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le attività sportive invernali. Le operazioni continuano per monitorare e prevenire eventuali comportamenti illeciti nelle aree di interesse.
Controlli antidroga sulle piste da sci dell'Alto Sangro da parte della guardia di finanza della Compagnia di Sulmona.I finanzieri, diretti dal capitano Cecilia Tangredi, nell’ambito dell’attività di servizio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
