Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero varia in base a diversi fattori. Attualmente, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) indica il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia, rappresentando un punto di riferimento per il settore. Comprendere come si determina il prezzo e quali elementi influenzano le tariffe può aiutare a valutare meglio le proprie scelte energetiche.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euroMWh, è il riferimento principale per le offerte del mercato libero. Al 31 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,1099 €kWh (pari a 109,87 €MWh), in calo rispetto ai mesi precedenti, confermando una tendenza di progressiva riduzione rispetto ai picchi registrati negli anni passati. Nel mercato libero, i fornitori propongono offerte che partono dal valore del PUN, aggiungendo i propri margini e servizi accessori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
