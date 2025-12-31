Quanti punti ATP e WTA assegna la United Cup 2026? L’importanza del ranking dei giocatori affrontati

La United Cup 2026, in programma dal 2 al 11 gennaio tra Perth e Sydney, assegna punti ATP e WTA ai giocatori partecipanti. La distribuzione dei punti varia in base al ruolo e alla fase del torneo, riflettendo l'importanza del ranking individuale degli atleti affrontati. Questo sistema contribuisce a determinare la classifica mondiale e il valore competitivo degli incontri, sottolineando l'importanza del livello dei giocatori coinvolti nel torneo.

Sta per aprirsi la stagione 2026 del tennis: da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2025 tra Perth e Sydney, in Australia, ad aprire le danze sarà la United Cup, torneo a squadre miste: saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l'Italia, che schiererà Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Nuria Brancaccio, Andrea Pellegrino, Sara Errani ed Andrea Vavassori. L'Italia giocherà nel Gruppo C, con sede a Perth, contro la Francia di Arthur Rinderknech e Leolia Jeanjean e la Svizzera di Stan Wawrinka e Belinda Bencic: nella prima fase a gironi le 18 Nazioni sono state suddivise in 6 gironi da 3, equamente divisi tra le due sedi di gioco.

