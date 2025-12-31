Quando si corre la Milano-Sanremo 2026 | programma orario data

La Milano-Sanremo 2026 si terrà il 16 marzo, segnando l'appuntamento annuale con una delle classiche più prestigiose del ciclismo mondiale. La gara, alla sua 117ª edizione, rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli atleti. Di seguito, troverete il programma dettagliato, gli orari e tutte le informazioni utili per seguire questa storica corsa.

Il 2026 sarà un altro anno ricco di eventi per il ciclismo mondiale, tra i quali spicca come sempre la Milano-Sanremo, giunta alla sua 117esima edizione. Le Classiche Monumento garantiscono da sempre uno spettacolo sportivo per tutti gli appassionati e la Classicissima, prima in programma, darà il via alla stagione agonistica. In virtù del calendario (sabato più vicino al 19 marzo), gli organizzatori hanno scelto di programmare la Milano-Sanremo sabato 21 marzo 2026, inaugurando così la stagione delle grandi Classiche. La Classica di Primavera, solitamente la più lunga tra le Monumento, è pronta a regalare nuovamente spettacolo, con un parterre che sarà sicuramente di primissimo livello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

