Quando si corre la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 | programma orario data

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si terrà nel mese di aprile, segnando la conclusione della prima parte della stagione ciclistica internazionale. Questa classica delle Ardenne rappresenta l’ultimo dei tre monumenti e anticipa l’atteso inizio del Giro d’Italia. La gara si svolge in una giornata, con orari e dettagli specifici ancora da definire, e costituisce un momento di transizione tra le competizioni primaverili e il proseguimento della stagione su strada.

A chiudere la prima parte di stagione del grande ciclismo internazionale e a sancire il cambio di scena con i corridori orientati verso l'imminente inizio del Giro d'Italia provvede la quarta Monumento stagionale, la Liegi-Bastogne-Liegi, gara di chiusura del trittico delle Ardenne. La storica corsa, giunta all'edizione numero 112, si disputerà il prossimo 26 aprile. Gli orari ufficiali non sono stati ancora resi noti, ma sembra decisamente plausibile ipotizzare che la gara maschile possa partire intorno alle 09:30 per concludersi, orientativamente, verso le 16:00, e quella femminile possa iniziare nel primo pomeriggio con la fine prevista intorno alle 18:00.

