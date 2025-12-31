Quando inizia il tennis nel 2026? I primi tornei ATP e WTA a gennaio

Il 2026 nel tennis prenderà il via a gennaio, con i primi tornei ATP e WTA in programma. Dopo l’ultimo giorno del 2025, è il momento di guardare avanti e seguire le prime competizioni della nuova stagione, che segnano l’inizio ufficiale delle attività per i professionisti. Questi eventi rappresentano un’opportunità per gli appassionati di scoprire i nomi emergenti e le sfide che caratterizzeranno il nuovo anno tennistico.

Ultimo giorno del 2025 ed è tempo di pensare a quel che sarà nel tennis mondiale. Si comincerà molto presto a dare un senso con racchetta e pallina. La off-season, infatti, è già quasi un ricordo e ora si farà parlare il campo. A partire dal 2 gennaio, infatti, il massimo circuito internazionale si rimetterà in moto, affrontando una lunga e impegnativa annata. Sarà l'Australia il centro di gravità permanente per gli appassionati nel primo mese del 2026. La terra dei canguri, infatti, ospiterà diversi eventi nel mese di gennaio. Dal giorno indicato fino all'11, terrà banco la United Cup, competizione a squadre miste tra nazioni, in programma tra Sydney e Perth.

