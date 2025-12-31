Il sorteggio degli Australian Open 2026 si svolgerà prima dell'inizio del torneo, che inizierà domenica 18 gennaio e si concluderà il 1° febbraio con la finale maschile a Melbourne. Le date ufficiali e il tabellone completo saranno comunicati in prossimità dell'evento, offrendo agli appassionati tutte le informazioni necessarie per seguire il primo Slam dell’anno.

Gli Australian Open 2026 incominceranno domenica 18 gennaio e ci terranno compagnia fino a domenica 1° febbraio, giorno in cui si disputerà la finale maschile sul cemento di Melbourne. Il primo Slam della stagione si preannuncia altamente spettacolare e con tante incertezze all’orizzonte, visto che arriverà con poche tornei alle spalle (la United Cup e un paio di eventi di livello 250). Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni in terra oceanica e punterà a mettere le mani sul quinto Slam della propria carriera: si prefigurerà un atto conclusivo contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz come già successo al Roland Garros, a Wimbledon, agli US Open e alle ATP Finals nell’ultima annata agonistica? Oppure emergeranno delle sorprese? E quando scopriremo il tabellone? Il sorteggio degli Australian Open si terrà giovedì 15 gennaio in orario da definire, proprio mentre si disputeranno le qualificazioni (12-17 gennaio) che determineranno gli ultimi ammessi al tabellone principale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il sorteggio degli Australian Open 2026? Attesa per il tabellone: tutte le date del primo Slam dell’anno

Leggi anche: Australian Open 2026, conto alla rovescia per il primo Slam dell’anno. Date, programma e protagonisti: tutto ciò che c’è da sapere sul torneo di Melbourne

Leggi anche: Australian Open 2026, nove italiani nel tabellone principale dello Slam di Melbourne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Australian Open, tutte le date del primo Slam del 2026: qualificazioni, sorteggio, finali; Gli Australian Open si avvicinano! Quando si decideranno le teste di serie? Tornei decisivi, situazione attuale e sorteggio; Australian 2026, sarà un grande Slam azzurro: tutti i tennisti italiani che parteciperanno al torneo di Melbourne; Sognando Melbourne: 14 italiani al via nelle qualificazioni.

Australian Open, tutte le date del primo Slam del 2026: qualificazioni, sorteggio, finali - Il primo Slam del 2026 avrà inizio il prossimo 18 gennaio con finali in programma sabato 31 e domenica 1° febbraio. eurosport.it