Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia tv programma streaming

L’Italia partecipa alla United Cup 2026, torneo di tennis a squadre, che si svolge all’inizio dell’anno. Ecco le date, gli orari (Svizzera e Francia), il programma, le modalità di visione in TV e streaming. La squadra italiana, dopo aver raggiunto i quarti di finale lo scorso anno, affronta questa nuova sfida in un contesto internazionale. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire le partite e non perdere gli appuntamenti principali.

L’indiscussa dominatrice delle competizioni a squadre dell’ultimo biennio inizia il nuovo anno con la partecipazione all’ edizione 2026 della United Cup, torneo in cui lo scorso anno si è fermata ai quarti di finale contro la Repubblica Ceca. L’Italia inaugura il suo cammino nel girone C contro Svizzera e Francia. La rappresentativa tricolore, capitanata da Stefano Cobolli, schiera Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio. Gli azzurri puntano a vincere il gruppo C o a qualificarsi tra le due migliori seconde per approdare ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming Leggi anche: Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming Leggi anche: Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia dove vederla in tv e streaming; Cosa cambia per l’Italia in United Cup con il forfait di Loïs Boisson | perdita di peso per la Francia. Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming - Il tema United Cup inizia ad avvicinarsi ancora, passo dopo passo: il primo vero torneo del 2026 prende il via da Perth e Sydney, considerato che le ... oasport.it

Pronostici Tennis: si torna in campo per la nuova stagione. Tutto sulla United Cup 2026. Italia a caccia di un altro successo - Programma completo, tutte le squadre, format, gironi e la situazione degli azzurri in campo dal 2 gennaio. betitaliaweb.it

United Cup su SuperTennis: tutto sulla Francia che sfida l'Italia - Due rivelazioni della stagione appena conclusa, i Top 40 Arthur Rinderknech e Lois Boisson, guideranno la Francia in United Cup. sport.tiscali.it

Problemi all'interno di Forza Italia, dove si gioca la partita delle nomine. Qualche tensione anche tra i civici - facebook.com facebook

Joao #Cancelo può essere un'opportunità per gennaio: c'è la volontà del portoghese di rimettersi in gioco in Europa. Vedremo se potrà trasformarsi in una voglia di Italia, ma io una finestrella per il mercato italiano la terrei aperta. @FabrizioRomano x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.