Quando è arrivato Leclerc è iniziato il mio declino Era felice del quinto posto | Vettel sul suo periodo in Ferrari

Sebastian Vettel riflette sul suo periodo in Ferrari, sottolineando come l’arrivo di Leclerc abbia segnato un cambiamento nella squadra. Il campione evidenzia che il suo obiettivo principale era sempre vincere, desiderando conquistare il massimo riconoscimento e vivere il momento della premiazione come il massimo traguardo. Un’analisi sincera di un’epoca caratterizzata da aspirazioni e sfide nel mondo della Formula 1.

“Onestamente mi interessava solo vincere. Volevo il trofeo più grande, sognavo il momento sul podio in cui apparivo vincitore. Inseguivo quel pensiero del lunedì mattina: ‘Ho vinto la gara e mi sento benissimo’”. Sebastian Vettel torna a parlare e lo fa nel podcast Beyond the Grid. L’ex pilota tedesco è stato nel secondo decennio degli anni 2000 il pilota più forte e più vincente: quattro titoli in Red Bull, un dominio senza storia e la sensazione di essere imbattibile. “Vincendo il titolo 2010, ero al mio apice. Poi ho vissuto altri anni di alto livello”. Nel 2015 il passaggio in Ferrari. Per i tifosi della Rossa, Vettel doveva essere l’uomo della provvidenza, colui che avrebbe riportato la Ferrari al successo che mancava dal 2007, con Kimi Raikkonen. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

