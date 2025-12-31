Quando aumenta la capienza e chi decide?

Per aumentare la capienza degli stadi, è fondamentale capire chi ha l'autorità decisionale. Spesso ci si confronta tra Comune e Commissione, ma quale ente è competente? La gestione delle capienze richiede un dialogo chiaro e coordinato per garantire l'accesso a più spettatori senza compromettere la sicurezza. È importante individuare con precisione chi può approvare modifiche e come affrontare le sfide legate alle restrizioni.

"Comune o Commissione? Per la capienza con chi bisogna parlare? Il problema stadio è da affrontare: la gente fuori deve entrare!!". I tifosi del Prato tornano a farsi sentire, dopo averlo già fatto nelle scorse settimane. Nella giornata di ieri, è apparso uno striscione all’interno del Lungobisenzio. Il tema è sempre il solito: l’aumento della capienza dello stadio di via Firenze, che al momento è ferma a 1.999 posti. Un limite non indifferente per la società biancazzurra e per il suo popolo, che vorrebbe riempiere sempre più in massa l’impianto cittadino per le gare interne della formazione allenata da Simone Venturi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Quando aumenta la capienza e chi decide?" Leggi anche: Esodo granata ad Altamura: il Gos decide sulla capienza, poi sarà caccia al biglietto Leggi anche: Chi paga e chi decide. Giovani, donne e pensioni: la grande rimozione italiana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Quando aumenta la capienza e chi decide?. "Quando aumenta la capienza e chi decide?" - Il problema stadio è da affrontare: la gente fuori ... msn.com

GRANDE AGGIORNAMENTO SU ARC RAIDERS! TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE! #arcraiders

I tifosi del Prato hanno affisso un grande striscione al Lungobisenzio per chiedere di aumentare la capienza dello stadio: "La gente deve entrare". Ma c'è un intoppo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.