Qualche previsione per il 2026 dalle Olimpiadi a un inaspettato segretario del Pd Buon anno!
Con l’approssimarsi del 2026, il panorama politico e sportivo si prepara a nuovi scenari, dalle Olimpiadi alle evoluzioni del panorama interno. In questa fase di bilanci e aspettative, riflettiamo su un anno che si conclude, consapevoli delle sfide affrontate e delle novità che ci attendono. Buon anno a tutti, con la speranza di un futuro più chiaro e stabile.
Ed eccoci giunti anche alla fine di questo 2025. Anche quest’anno siamo sopravvissuti, nonostante tutto – e nonostante noi stessi. Anzi: visto il successo (vincere la lotta per la sopravvivenza è, checché se ne dica, il più grande successo che si può ottenere su questo pianeta), gli esperti hanno annunciato per il prossimo anno il seguito, dal titolo “2026”. Un anno che, come il precedente, sarà “di passaggio”, “di transizione”, “intermedio”: proprio come le sale d’attesa degli studi medici, ma senza le riviste da sfogliare e con il telefono scarico. Grazie a un misto di analisi geopolitica, astrologia spicciola e una leggera intossicazione alimentare, sono in grado di spoilerarvi cosa succederà nei prossimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Buon anno 2026: frasi, immagini e auguri da inviare su WhatsApp per iniziare l’anno
Leggi anche: Oroscopo del 2026, i segni migliori e i peggio: per chi sarà un buon anno
Leon Felderer alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo i primi due podi in Coppa del mondo: intervista · Slittino; Olimpiadi 2026: a Milano non c’è la corsa agli affitti brevi, previsione riempimento hotel 85 per cento; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Emanuele Fortunato tedoforo a Bari; Gioco d’azzardo, così lo Stato fa cassa sulla fragilità delle persone.
Olimpiadi diffuse, la mappa di tutti i luoghi dei Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 - Una mappa digitale per conoscere le località e le strutture che ospiteranno le competizioni legate ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ... wired.it
Brignone non si sbilancia su Milano-Cortina 2026: "Non so quando tornerò" - Federica Brignone sta meglio rispetto a qualche mese fa, ma ancora non se la sente di sbilanciarsi in vista di un eventuale rientro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano- sportmediaset.mediaset.it
Rocca: "Milano Cortina 2026 occasione di rinascita. Brignone? Farà la scelta migliore" - L'ex slalomista azzurro si racconta all'Adnkronos, ricordando il suo storico successo a Madonna di Campiglio nel 2005 e il giuramento olimpico che pronunciò a Torino 2006 ... adnkronos.com
LE MIE PREVISIONI PER IL 2026 | GIANMARCO ZAGATO
Qualche giorno fa, la Camera dei Deputati ha approvato una previsione di legge che stanzia un contributo di 100.000 euro per la realizzazione della 45esima edizione del Festival Jazz “Rumori Mediterranei” in programma per fine estate Il comunicato dell'Am - facebook.com facebook
#Semestrefiltro. Utilizzando il modello di previsione che ho già pubblicato su substack (anche se con qualche aggiunta) ho fatto una simulazione relativa al numero di studenti che -dopo al seconda prova- hanno superato 3, 2, 1 o zero esami. Li riporto nella ta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.