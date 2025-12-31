Con l’approssimarsi del 2026, il panorama politico e sportivo si prepara a nuovi scenari, dalle Olimpiadi alle evoluzioni del panorama interno. In questa fase di bilanci e aspettative, riflettiamo su un anno che si conclude, consapevoli delle sfide affrontate e delle novità che ci attendono. Buon anno a tutti, con la speranza di un futuro più chiaro e stabile.

Ed eccoci giunti anche alla fine di questo 2025. Anche quest’anno siamo sopravvissuti, nonostante tutto – e nonostante noi stessi. Anzi: visto il successo (vincere la lotta per la sopravvivenza è, checché se ne dica, il più grande successo che si può ottenere su questo pianeta), gli esperti hanno annunciato per il prossimo anno il seguito, dal titolo “2026”. Un anno che, come il precedente, sarà “di passaggio”, “di transizione”, “intermedio”: proprio come le sale d’attesa degli studi medici, ma senza le riviste da sfogliare e con il telefono scarico. Grazie a un misto di analisi geopolitica, astrologia spicciola e una leggera intossicazione alimentare, sono in grado di spoilerarvi cosa succederà nei prossimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Qualche previsione per il 2026, dalle Olimpiadi a un inaspettato segretario del Pd. Buon anno!

