QPR-Norwich giovedì 01 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra QPR e Norwich in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle 16:00. Con l’arrivo di Philippe Clement come allenatore dei Canaries, le prestazioni sono leggermente migliorate, ma la squadra occupa ancora l’ultimo posto in classifica con poche possibilità di salvezza. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa importante partita di EFL Championship.

Da quando l'ex allenatore dei Rangers Philippe Clement è diventato l'allenatore del Norwich le cose sono un po' migliorate con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, l'ultima lunedì sera contro il Watford, ma i Canaries restano al 23° posto nella classifica di EFL Championship, a quattro punti dalla salvezza. Trasferta dunque non facile in

