Analisi della sfida QPR-Norwich, in programma giovedì 1 gennaio 2026 alle ore 16:00. Con l’ingresso di Philippe Clement sulla panchina dei Canaries, il rendimento della squadra è migliorato, ma la posizione in classifica resta critica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per una partita importante nella lotta per la salvezza in EFL Championship.

Da quando l’ex allenatore dei Rangers Philippe Clement è diventato l’allenatore del Norwich le cose sono un po’ migliorate con tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, l’ultima lunedì sera contro il Watford, ma i Canaries restano al 23° posto nella classifica di EFL Championship, a quattro punti dalla salvezza. Trasferta dunque non facile in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

QPR-Norwich (giovedì 01 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

