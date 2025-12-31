Putin fa gli auguri di fine anno | Crediamo nella vittoria il destino personale è inseparabile dalla patria

Vladimir Putin ha rivolto gli auguri di fine anno alla nazione, sottolineando la fiducia nella vittoria e l'importanza del destino personale legato alla patria. Nel suo discorso di Capodanno, accompagnato dalle immagini del Cremlino notturno, il presidente ha ribadito l'impegno verso gli obiettivi nazionali, evidenziando la connessione tra il cammino individuale e quello collettivo del paese.

Con le immagini del Cremlino di notte sullo sfondo, Vladimir Putin ha parlato alla nazione nel tradizionale discorso di Capodanno. Nel messaggio di auguri durato tre minuti viene dato ampio spazio alla guerra in Ucraina, con messaggi di unità e rivolti direttamente ai soldati coinvolti nella.

