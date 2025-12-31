Putin e l’elogio ai soldati che combattono in Ucraina | Crediamo in voi e nella nostra vittoria Bombe nella notte a Odessa | sei feriti
Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, Odessa è stata colpita da attacchi aerei russi, lasciando sei feriti. Mentre Putin rende omaggio ai soldati in Ucraina, la guerra prosegue con devastanti conseguenze. Il conflitto, ormai in corso da anni, continua a influenzare la vita delle persone e la stabilità della regione.
Per l’ Ucraina il 2025 si chiude nello stesso modo in cui è iniziato: sotto le bombe. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, sei persone sono rimaste ferite a Odessa in seguito ad alcuni attacchi aerei russi. «I droni hanno attaccato infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche nella nostra regione», hanno spiegato le autorità dell’oblast di Odessa, aggiungendo che i raid hanno danneggiato edifici e causato incendi. Questi attacchi si verificano in un contesto di crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, poco dopo le dichiarazioni di Stati Uniti e Ucraina che indicavano progressi nei colloqui per un accordo che potrebbe fermare l’invasione russa nel Paese. 🔗 Leggi su Open.online
