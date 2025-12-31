Purtroppo è lei Chi era davvero Aurora la ragazza trovata morta a Milano Scoperta choc | Sul suo collo…

La giovane donna trovata senza vita lunedì mattina in via Paruta, a Milano, è stata identificata solo dopo approfondite indagini e analisi delle immagini. La sua storia, ancora da ricostruire, emerge lentamente attraverso dettagli e testimonianze, portando alla luce una vicenda complessa e delicata. Questo articolo approfondisce gli ultimi sviluppi e le informazioni disponibili sulla vicenda di Aurora.

Il nome di quella giovane donna trovata senza vita lunedì mattina in via Paruta, nella zona Nord di Milano, è emerso solo dopo ore di indagini e immagini analizzate fotogramma per fotogramma. Si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. A identificarla sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, guidati dal colonnello Antonio Coppola, grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che la riprendono mentre cammina nella vicina via Padova, all'apparenza tranquilla, nel buio della notte.

