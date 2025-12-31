Puglia maltempo | San Silvestro con allerta per vento fino a burrasca Protezione civile previsioni meteo

Per la Puglia, la protezione civile ha diramato un’allerta valida fino alle 20, a causa di venti settentrionali forti, con locali episodi di burrasca sulle aree costiere adriatiche. Si consiglia di monitorare le previsioni meteorologiche e adottare le precauzioni necessarie in vista delle condizioni di maltempo previste per San Silvestro.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a "venti tendenti a forti settentrionali, localmente fino a burrasca, sulle aree costiere adriatiche." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

