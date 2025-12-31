Provincia gli auguri del presidente Lombardi a Roberto Fico | Serluca scelta da applaudire

Il presidente della Provincia, Lombardi, ha espresso i suoi auguri a Roberto Fico, presidente della Regione Campania, riconoscendo la scelta di Serluca come un passo importante. In una nota ufficiale, Lombardi ha sottolineato l’importanza di collaborare per lo sviluppo del territorio, rivolgendo a Fico e alla sua giunta parole di buon lavoro e di collaborazione istituzionale.

Tempo di lettura: 2 minuti «Formulo fervidi auguri di buon lavoro al Presidente della Regione Campania Roberto Fico e agli Assessori della Giunta di via Santa Lucia. Il nuovo Esecutivo è chiamato al delicato compito di governare un territorio a fronte di sfide impegnative sotto molteplici profili, prima fra tutte, a mio giudizio, quella del riequilibrio socio-economico tra fascia costiera metropolitana e aree interne. In questo contesto strategico plaudo alla scelta del Presidente Fico di nominare assessore Maria Carmela Serluca con delega all’Agricoltura, onorando dunque l’impegno da lui assunto di garantire una adeguata rappresentanza delle aree interne in seno all’Esecutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia, gli auguri del presidente Lombardi a Roberto Fico: “Serluca scelta da applaudire” Leggi anche: Roberto Fico arriva a Scafati per sostenere Alfonso Annunziata, capolista in provincia di Salerno per la lista “Roberto Fico Presidente” Leggi anche: Roberto Fico è il nuovo presidente della Regione Campania, Cirielli: “Auguri di cuore” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La tragedia di Ceccano: Andrea Lombardi, giovane appassionato di cavalli. Alunno del “Volta”, a giugno la maturità; Scuole più sicure nel Sannio, 470mila euro alla Provincia di Benevento per l’adeguamento antincendio; CONCESSI 500MILA EURO ALLA PROVINCIA PER STRUTTURE ANTICENDIO IN DUE ISTITUTI SCOLASTICI; . Il messaggio di auguri del Presidente della Provincia: «Torniamo a credere con fiducia nel futuro» - Da Giancarlo Lamensa la speranza di un 2026 migliore: «L’auspicio è che possa essere un anno segnato da maggiore stabilità, crescita e pace. ecodellojonio.it

Attilio Fontana: Buon Natale e sereno anno nuovo con una Lombardia sempre più protagonista - (Agenzia Vista) "Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie. stream24.ilsole24ore.com

Benevento, scontro in Provincia. Lombardi: «Sfiducia? Resto presidente» - Ieri mattina i consiglieri di opposizione hanno fatto saltare la seduta di consiglio provinciale che non si è svolta per mancanza del numero legale. ilmattino.it

Il 2025 è ormai agli sgoccioli: ecco il bilancio e gli auguri per il 2026 ai cittadini della provincia di #Varese - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.