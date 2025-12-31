Provincia di Macerata il bilancio di Parcaroli | Quattro anni molto intensi Ricandidarmi? Sto riflettendo

Il sindaco di Macerata, Parcaroli, riflette sui quattro anni di mandato, sottolineando l’importanza di un’amministrazione orientata al futuro e alle opere pubbliche. Con un bilancio sobrio e realistico, afferma che la propria priorità è sempre stata il bene della città e la preparazione di una continuità amministrativa. La decisione sulla ricandidatura resta in valutazione, mentre l’obiettivo rimane quello di lasciare una città in crescita e ben governata.

Macerata, 31 dicembre 2025 – "La mia priorità non è mai stata un semplice taglio del nastro. Essere amministratore pubblico significa passare il testimone a chi verrà dopo, avere visione e iniziare le opere pubbliche giuste". Un mandato – quello da presidente della Provincia – formalmente concluso il 19 dicembre 2025, ma politicamente ancora sospeso in vista delle elezioni che – salvo modifiche a livello governativo – si dovranno tenere entro i prossimi tre mesi. È in questo contesto che Sandro Parcaroli ha tracciato il bilancio di fine mandato in Provincia, raccontando "quattro anni intensi, bellissimi e stimolanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

