Protesta contro il semestre filtro ma poi passa l' esame

Leonardo Dimola, noto per aver protestato contro il semestre filtro di Medicina e aver partecipato a Atreju in contestazione al ministro Bernini, ha recentemente superato gli esami necessari per accedere agli studi. Un caso che mette in luce il paradosso tra le proteste e le azioni concrete di chi si oppone a determinate prove di accesso. Questa vicenda solleva riflessioni sulla coerenza tra il dissenso e i risultati individuali.

Ricordate Leonardo Dimola, il ragazzo diventato il volto della protesta contro il semestre filtro di Medicina e protagonista del siparietto ad Atreju di contestazione al ministro Anna Maria Bernini? Il paradosso è che lui gli esami previsti per accedere li ha superati. Tutti e tre: Biologia, Chimica e Fisica. Lo scrive lo stesso giovane sui social, rispondendo a un'amica. Quindi le urla di protesta erano un siparietto gratuito, visto che superare le prove non era impossibile, come invece sostenevano gli studenti che manifestavano. Per entrare nel corso di laurea bastava (giustamente) mettersi a studiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Protesta contro il semestre "filtro" ma poi passa l'esame Leggi anche: Medicina, studenti pronti al ricorso collettivo contro il test del semestre filtro | Bernini: "Troveremo i furbetti, ma l'esame resta valido" Leggi anche: Medicina, in 2.621 al secondo appello del "maxi-esame" che chiude il semestre filtro Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roma, a protesta degli studenti del semestre filtro davanti al Mur - diretta; Protesta contro il semestre filtro ma poi passa l'esame; Semestre filtro di Medicina, la protesta di due biologhe: Già laureate, ma costrette ai quiz; Semestre filtro Medicina, lettera a Bernini di due studentesse: Abbiamo rifiutato i quiz, siamo già laureate in quelle materie. Semestre filtro Medicina, lettera a Bernini di due studentesse: “Abbiamo rifiutato i quiz, siamo già laureate in quelle materie” - Lettera al ministro dell'Università Bernini di due studentesse di Medicina della Federico II, già laureate in Biologia: "Abbiamo rifiutato di rispondere ... fanpage.it

Semestre filtro di Medicina, la protesta di due biologhe: “Già laureate, ma costrette ai quiz” - Due studentesse di Napoli, entrambe laureate magistrali in Biologia e abilitate alla professione, hanno consegnato in bianco i test del cosiddetto semestre filtro per l’accesso a Medicina. tecnicadellascuola.it

Accesso a Medicina, semestre filtro in revisione: cosa potrebbe cambiare - Test di Medicina, i risultati del semestre filtro sembra aver fatto un buco nell'acqua. catania.liveuniversity.it

La ministra Bernini contestata ad Atreju sui test di medicina dopo il semestre filtro

"Abbiamo rifiutato i quiz del semestre filtro di Medicina, siamo già laureate in Biologia e abbiamo sostenuto esami su quelle materie. Non si può essere valutati due volte sulla stessa cosa. Abbiamo deciso di consegnare i test in bianco in segno di protesta cont - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.