‘Prostata enflamada’ la canzone di Checco Zalone fa discutere | l’allarme degli urologi sulla salute maschile

La canzone “Prostata Enflamada”, presente nel nuovo film di Checco Zalone “Buen Camino”, ha suscitato discussioni e preoccupazioni tra gli urologi. L’opera, parte di un film tra i più visti del 2025, ha acceso il dibattito sulla salute maschile, richiamando l’attenzione sull’importanza di una corretta prevenzione e informazione riguardo ai disturbi della prostata.

Il successo di “Buen Camino” e la canzone che fa discutere. Nel nuovo film di Checco Zalone, Buen Camino, già tra i maggiori successi cinematografici del 2025, c’è una canzone destinata a far parlare: “Prostata Enflamada”. Con il suo stile ironico e dissacrante, il comico pugliese affronta uno dei temi più delicati della salute maschile, utilizzando uno spagnolo volutamente maccheronico per raccontare, in chiave satirica, i disturbi legati alla prostata. Un brano che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e dei social, ma che ha attirato anche l’attenzione della Società Italiana di Urologia (SIU), intervenuta per chiarire il confine tra ironia e informazione sanitaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

