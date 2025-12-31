Prossimo turno Serie A 2025 2026
Il prossimo turno della Serie A 2025/2026 si svolgerà tra venerdì 2 e domenica 4 gennaio 2026, con le partite della 18ª giornata. In questa occasione, le squadre scenderanno in campo per disputare gli incontri programmati, offrendo agli appassionati italiani un altro importante momento di calcio nazionale. Ecco le date, gli orari e le sfide in programma per questa settimana di campionato.
Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 18ª giornata, che si disputerà il prossimo weekend da venerdì 2 gennaio a domenica 4 gennaio 2026. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Prossimo turno Serie A 2025/2026
Leggi anche: Prossimo turno Serie A 2025/2026
Serie A sempre in campo, la lotta al vertice sotto le feste: due big match per l’Inter, una chance per…; Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive; Serie A 2025/2026, gli squalificati per la 18ª giornata; Serie C – Risultati 19° giornata e classifiche aggiornate.
Squalificati e diffidati 18^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completo - Squalificati e diffidati 18^ giornata Serie A 2025/2026 - fantamaster.it
Probabili formazioni 18^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Archiviato il 17° turno di Serie A, attenzione alla prossima 18^ giornata di ... fantamaster.it
Serie A, le probabili formazioni del prossimo 17esimo turno: occhio a Atalanta Inter - Serie A, ecco tutte le possibili scelte degli allenatori per quello che sarà il primo turno di campionato durante le feste natalizie. cagliarinews24.com
Puntata 15 - Traffico in alto | Serie A2 | 2025-2026 | Quinto Quarto
I difensori su cui puntare in vista del prossimo turno di campionato - facebook.com facebook
LBA 13ª giornata | Risultati, classifica e prossimo turno x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.