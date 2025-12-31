Prospettive 2026 Quali scenari per il conflitto russo-ucraino

Le prospettive per il conflitto russo-ucraino nel 2026 rimangono incerte, dopo un 2025 caratterizzato da un aumento delle attività diplomatiche senza risultati definitivi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con possibili sviluppi che influenzeranno la stabilità regionale e internazionale. Analizzare gli scenari futuri è fondamentale per comprendere le implicazioni di un prolungamento del conflitto e le opportunità di soluzione.

Il 2025 si chiude con una fase di rinnovata intensità diplomatica nel negoziato per una possibile fine della guerra tra Ucraina e Russia, senza però approdare a un'intesa conclusiva. Non che gli sforzi (almeno apparenti) non ci siano stati: una prima accelerazione si è registrata nell'ultima decade di Novembre, quando i colloqui ospitati a Ginevra hanno riaperto le speranze spingendo su una proposta americana ( ma di netta ispirazione russa ) strutturata in 28 punti pensata che mirava a combinare cessate il fuoco, garanzie di sicurezza per Kyiv e una gestione graduale delle questioni territoriali.

Quanto è lontano un accordo di pace nella guerra Russia-Ucraina?

