Pronostico Sudan-Burkina Faso duello per il secondo posto | ma entrambe potrebbero far festa

Il match tra Sudan e Burkina Faso, valido per la fase a gironi della Coppa d’Africa, si disputerà mercoledì alle 17:00. Un confronto importante per la corsa al secondo posto del girone, con entrambe le squadre che potrebbero qualificarsi o festeggiare in caso di risultato favorevole. Di seguito, le notizie, le statistiche, le probabili formazioni e il pronostico del match.

In questo gruppo l'Algeria, che ha fatto due su due, è già certa del primo posto. Da questa sfida uscirà invece la seconda classificata – che agli ottavi di finale affronterebbe la prima del gruppo F, verosimilmente una tra Camerun e Costa d'Avorio – sebbene entrambe abbiano buone chance di finire tra le 4 migliori terze se le cose non dovessero mettersi bene. Sì, perché Sudan e Burkina Faso sono appaiate a quota 3 punti (i burkinabé sono davanti per via di una migliore differenza reti), bottino che ad oggi basterebbe per guadagnarsi il "paracadute" del ripescaggio.

