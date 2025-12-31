Guinea Equatoriale-Algeria è una partita valida per la terza giornata della Coppa d’Africa. Dopo due gare, l’Algeria si trova già in vetta al girone E con due vittorie, mentre la Guinea Equatoriale è eliminata, avendo perso entrambe le partite. Di seguito, analizziamo le possibili formazioni, il pronostico e le modalità di visione dell’incontro.

Guinea Equatoriale-Algeria è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Algeria già sicura del primo posto nel girone E della Coppa d’Africa dopo due vittorie in altrettante partite; Guinea Equatoriale già sicura dell’eliminazione per via delle due sconfitte che sono arrivate fino al momento. Insomma, in questo match è tutto deciso e quindi ci aspettiamo un po’ di divertimento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di certo, questo, potrebbe arrivare nel secondo tempo. Nei tre confronti che ci sono stati nella storia tra queste due formazioni la prima parte di gara si è sempre conclusa sullo zero a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Guinea Equatoriale-Algeria: tre volte su tre

Leggi anche: Guinea Equatoriale-Algeria: formazioni, statistiche e previsioni

Leggi anche: Pronostico Burkina Faso-Guinea Equatoriale: gli Stalloni partono con il piede giusto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Coppa d'Africa, quote e pronostico di Guinea Equatoriale-Algeria; Pronostico Guinea Equatoriale - Algeria - Coppa d'Africa; Guinea-Algeria: pronostico, formazioni e quote; Pronostico Guinea Equatoriale - Algeria con quote del match di coppa di africa 31-12-25.

Coppa d'Africa, quote e pronostico di Guinea Equatoriale-Algeria - 1 con il Sudan) e adesso, ferma a quota zero punti, anche in caso di vittoria sarebbe ... tuttosport.com