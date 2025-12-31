Pronostico Crystal Palace-Fulham | si ferma la caduta libera
La partita tra Crystal Palace e Fulham, valida per la diciannovesima giornata di Premier League, si disputerà giovedì alle 18:30. Un’occasione per entrambe le squadre di migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, le informazioni sulla diretta tv, le probabili formazioni e un pronostico basato sui recenti risultati e le performance delle due squadre.
Crystal Palace-Fulham è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Una vera e proprio caduta libera quella del Palace, in piena crisi di gioco e di risultati e che ha chiuso un 2025 che rimarrà comunque nella storia con una sconfitta interna contro il Tottenham. L’inizio dell’anno, però, regala un’altra possibilità interna contro il Fulham. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Che, invece, con due affermazioni nelle ultime due uscite – ottima quella in trasferta sul campo del West Ham – ha raggiunto appunto Mateta e compagni in classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
