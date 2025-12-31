Ecco i programmi TV in onda mercoledì 31 dicembre 2025, per salutare l’anno nuovo con spettacoli e film. Su Rai 1 va in onda “L’anno che verrà”, mentre Canale 5 propone “Capodanno in musica”. Cine 34 trasmette “L’allenatore nel pallone”, offrendo diverse opzioni per la serata di festa. Un’occasione per trascorrere il Capodanno in modo diverso, scegliendo tra musica, intrattenimento e cinema.

“L’anno che verrà” su Rai 1, “Capodanno in musica” su Canale 5, “L’allenatore nel pallone” su Cine 34. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 31 dicembre 2025. La serata del 31 dicembre 2025 porta in televisione una programmazione ricca e variegata, pensata per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno con musica, cinema, spettacolo e grandi classici. Rai 1 propone il tradizionale show L’Anno che Verrà, trasmesso quest’anno dal lungomare di Catanzaro con un cast di ospiti particolarmente ricco, mentre Canale 5 risponde con Capodanno in Musica da Bari, guidato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Programmi TV mercoledì 31 dicembre 2025: show e film di Capodanno

