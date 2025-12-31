Progetto Voce e presenza Ecco la comunicazione aumentativa in hospice

Si intitola "Voce e Presenza" il nuovo progetto dedicato ai pazienti con difficoltà nella comunicazione ideato dall’hospice di Prato "Il Fiore di Primavera" dell’ Asl Toscana centro. L’obiettivo è offrire strumenti di comunicazione aumentativa e alternativa (CAA) capaci di restituire voce, relazione e partecipazione alle persone ricoverate in hospice, valorizzando la dimensione comunicativa anche nelle fasi più delicate del percorso. Il progetto vede il coinvolgimento dei dipartimenti di assistenza infermieristica e ostetrica e delle professioni tecnico sanitarie e dell’Ufc coordinamento aziendale cure palliative dell’Asl Toscana centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progetto Voce e presenza. Ecco la comunicazione aumentativa in hospice Leggi anche: Messina raccontata a tutti: monumenti storici diventano accessibili con la "Comunicazione aumentativa alternativa" Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli: la perizia fonica conferma la presenza di una voce maschile nei garage Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Progetto Voce e presenza. Ecco la comunicazione aumentativa in hospice; All’Hospice di Prato nasce 'Voce e Presenza': un nuovo progetto di Comunicazione Aumentativa e Alternativa; La Metro Lilla di Milano si trasforma in un’esperienza immersiva firmata Gardaland; Le consegne con droni in Italia sono state sospese da Amazon. Progetto Voce e presenza. Ecco la comunicazione aumentativa in hospice - Sperimentazione pilota al Fiore di primavera: kit personalizzati per i pazienti supporto ai familiari e assistenza multidisciplinare. lanazione.it

All’Hospice di Prato nasce 'Voce e Presenza': un progetto per restituire comunicazione e relazione ai pazienti - All’Hospice Il Fiore di Primavera di Prato, struttura dell’Asl Toscana centro, prende il via “Voce e Presenza”, un progetto innovativo dedicato ai pazienti che, a causa della malattia, vivono ... 055firenze.it

All’Hospice di Prato nasce 'Voce e Presenza': un nuovo progetto di Comunicazione Aumentativa e Alternativa - All’Hospice di Prato “Il Fiore di Primavera” dell’Asl Toscana centro prende il via “Voce e Presenza”, un innovativo progetto dedicato ai pazienti che, a ... gonews.it

Dopo Catania e Palermo DANIELA SPALLETTA | VOCE GLAUCO VENIER | PIANOFORTE si esibiscono al Teatro Sollima di Marsala con in progetto dedicato ai Beatles. Un viaggio di esplorazione interpretativa tra le melodie più o meno celebri ed acclamate - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.