Professoressa con lavori extra deve risarcire 39mila euro
Una ex docente dell’ITC di Treviglio, anche consulente fiscale e titolare di due società, è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire circa 39.000 euro. La vicenda riguarda lavori extra svolti senza corretta autorizzazione, che hanno portato alla decisione giudiziaria. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto delle norme amministrative e fiscali nelle attività professionali, anche in ambito extrascolastico.
TREVIGLIO. Ex docente dell’Itc aveva due società ed era consulente fiscale. Condannata dalla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Stazione sciistica chiusa per lavori. "Il Comune deve risarcire i danni"
Leggi anche: Condannato l'ospedale San Luigi di Orbassano: deve risarcire con circa 50.000 euro la sorella di uno storico ultras juventino
Professoressa con lavori extra deve risarcire 39mila euro; Prof a Treviglio, ma pure consulente e imprenditrice: 66enne deve risarcire allo Stato 39 mila euro.
Professoressa con lavori extra deve risarcire 39mila euro - Ex docente dell’Itc aveva due società ed era consulente fiscale. ecodibergamo.it
Oggi vi mostro i lavori realizzati dai bambini della classe quarta della maestra @mariantoniettadirocco Per realizzare queste figure geometriche sono stati utilizzati i #patternblocks I pattern blocks favoriscono lo sviluppo del pensiero logico e della capacità di ri - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.