Professoressa con lavori extra deve risarcire 39mila euro

Da ecodibergamo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ex docente dell’ITC di Treviglio, anche consulente fiscale e titolare di due società, è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire circa 39.000 euro. La vicenda riguarda lavori extra svolti senza corretta autorizzazione, che hanno portato alla decisione giudiziaria. La sentenza sottolinea l’importanza del rispetto delle norme amministrative e fiscali nelle attività professionali, anche in ambito extrascolastico.

TREVIGLIO. Ex docente dell’Itc aveva due società ed era consulente fiscale. Condannata dalla Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

