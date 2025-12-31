Privata di passaporto e guadagni Vessata da chi doveva proteggerla Braccialetto elettronico agli zii

Arrivata a Como l’estate scorsa, questa giovane si è trovata sotto la protezione degli zii, che avrebbero dovuto rappresentare il suo punto di riferimento in Italia. Privata di passaporto e di fonti di reddito, ha vissuto una situazione difficile, aggravata dal braccialetto elettronico imposto agli zii. Questa vicenda evidenzia le complessità e le criticità di un contesto di vulnerabilità e di tutela.

È arrivata a Como la scorsa estate, ospite degli zii che l’hanno accolta e avrebbero dovuto essere il suo punto di riferimento in Italia. Ma la loro presenza si è rivelata più ingombrante del previsto, al punto da configurare condotte di stalking nei confronti della nipote e la decisione, da parte del Tribunale di Como, di applicare ai due coniugi un braccialetto elettronico che li obbliga a stare a 500 metri di distanza dalla ragazza. L’indagine della Squadra Mobile di Como è scaturita da un intervento di una pattuglia della Volante a novembre, una richiesta di aiuto dopo l’ennesima incursione degli zii, che la stavano molestando chiedendole per l’ennesima volta soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Privata di passaporto e guadagni. Vessata da chi doveva proteggerla. Braccialetto elettronico agli zii Leggi anche: Evaso e latitante, nuovi guai per il 41enne che ha rotto il braccialetto elettronico: è accusato di violenza privata Leggi anche: Passaporto elettronico, l'appuntamento per il rilascio si prenota in Comune: dove e da quando Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Privata di passaporto e guadagni. Vessata da chi doveva proteggerla. Braccialetto elettronico agli zii. "L’opacità finanziaria è il tratto distintivo dei Kyriakou. Non esistono bilanci aggiornati e pubblici. Nulla sulla compagnia privata Antenna. Si trova solo nel registro della Camera di commercio lussemburghese un bilancio di K Group, la cassaforte che però risale x.com Avviso Importante per i Passaporti (Richieste Prima del 5 Dicembre 2025) Comunichiamo a tutti i cittadini che hanno presentato la domanda per il rilascio del passaporto presso il Consolato Generale d'Albania a Milano prima della data del 5 Dicembre - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.