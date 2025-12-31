Primavera | quando la musica diventa un atto di ribellione nella Venezia del Settecento
Il film: Primavera Regia: Damiano Michieletto Genere: Drammatico Cast: Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizio Sacchi Durata: 110 minuti Dove l’abbiamo visto: al cinema Trama: Cecilia è una straordinaria violinista orfana che vive da vent’anni all’Ospedale della Pietà di Venezia, famosa anche come istituzione musicale per giovani donne. Costretta a suonare all’interno di quattro mura, chiusa all’esterno a causa delle rigide regole dell’istituto, la sua vita cambierà quando giungerà un istruttore poco famoso per i contemporanei del Settecento: Antonio Vivaldi A chi è consigliato? Primavera è consigliato per a coloro che amano i film in costume, Venezia e per i fan di Gloria! di Margherita Vicario. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Primavera: Vivaldi, Venezia, l'arte e la ribellione nel film da oggi al cinema
Leggi anche: Quando il cinema racconta la musica: da Primavera ad Amadeus, se il genio tra gli spartiti diventa immagine
Damiano Michieletto, benedetta Primavera: intervista al regista del film con Michele Riondino e Tecla Insolia; Primavera, il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente libera; Primavera: il nuovo film di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino.
Primavera, parla la musica, vera protagonista del film su Vivaldi - In Primavera, esordio cinematografico di Damiano Michieletto, la musica non solo accompagna le immagini ma dialoga con il racconto e, pur senza parole, ne ... ciakmagazine.it
Vivaldi non era un santo, ma un genio scomodo: “Primavera” racconta la musica come atto di libertà - Dietro le grate di un istituto della Pietà, lontano dagli sguardi dell’aristocrazia che applaude senza vedere, cresce una generazione di ragazze educate alla musica come disciplina, des ... domanipress.it
Primavera , il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente libera - Primavera, il film d'esordio di Damiano Michieletto è da Natale al cinema, sulle note di Vivaldi, il coro di storie femminili in un orfanotrofio veneziano del Settecento ... vogue.it
Primavera Quando la musica apre le porte del mondo… e del cuore. Primi del Settecento, Venezia. Cecilia è una giovane violinista straordinaria cresciuta nell’Ospedale della Pietà, il più grande orfanotrofio della città dove le ragazze più talentuose vengo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.