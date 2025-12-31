Primavera | quando la musica diventa un atto di ribellione nella Venezia del Settecento

Da cinemaserietv.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film: Primavera Regia: Damiano Michieletto Genere: Drammatico Cast: Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizio Sacchi Durata: 110 minuti Dove l’abbiamo visto: al cinema Trama: Cecilia è una straordinaria violinista orfana che vive da vent’anni all’Ospedale della Pietà di Venezia, famosa anche come istituzione musicale per giovani donne. Costretta a suonare all’interno di quattro mura, chiusa all’esterno a causa delle rigide regole dell’istituto, la sua vita cambierà quando giungerà un istruttore poco famoso per i contemporanei del Settecento: Antonio Vivaldi A chi è consigliato? Primavera è consigliato per a coloro che amano i film in costume, Venezia e per i fan di Gloria! di Margherita Vicario. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

primavera quando la musica diventa un atto di ribellione nella venezia del settecento

© Cinemaserietv.it - Primavera: quando la musica diventa un atto di ribellione nella Venezia del Settecento

Leggi anche: Primavera: Vivaldi, Venezia, l'arte e la ribellione nel film da oggi al cinema

Leggi anche: Quando il cinema racconta la musica: da Primavera ad Amadeus, se il genio tra gli spartiti diventa immagine

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Damiano Michieletto, benedetta Primavera: intervista al regista del film con Michele Riondino e Tecla Insolia; Primavera, il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente libera; Primavera: il nuovo film di Damiano Michieletto con Tecla Insolia e Michele Riondino.

primavera musica diventa attoPrimavera, parla la musica, vera protagonista del film su Vivaldi - In Primavera, esordio cinematografico di Damiano Michieletto, la musica non solo accompagna le immagini ma dialoga con il racconto e, pur senza parole, ne ... ciakmagazine.it

primavera musica diventa attoVivaldi non era un santo, ma un genio scomodo: “Primavera” racconta la musica come atto di libertà - Dietro le grate di un istituto della Pietà, lontano dagli sguardi dell’aristocrazia che applaude senza vedere, cresce una generazione di ragazze educate alla musica come disciplina, des ... domanipress.it

primavera musica diventa attoPrimavera , il film con Tecla Insolia ci spinge a chiederci quando una donna possa dirsi veramente libera - Primavera, il film d'esordio di Damiano Michieletto è da Natale al cinema, sulle note di Vivaldi, il coro di storie femminili in un orfanotrofio veneziano del Settecento ... vogue.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.