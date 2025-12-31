Prima passa la torcia olimpica poi i poliziotti e scoprono il market della droga in casa

A Presicce-Acquarica, le autorità hanno scoperto un’attività di spaccio di cocaina all’interno di una abitazione. Prima hanno passato la torcia olimpica, poi i poliziotti sono entrati nell’immobile, rivelando un mercato della droga gestito nel giardino e nelle stanze della casa. L’intervento ha portato al sequestro di sostanze e armi, evidenziando un’attività di criminalità organizzata nel territorio.

PRESICCE-ACQUARICA – Avrebbe trasformato la propria abitazione e il relativo giardino in una base operativa per lo spaccio di cocaina. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano hanno arrestato ieri pomeriggio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Droga: caccia agli spacciatori. Poliziotti in borghese in centro. Market a casa, due ragazzi nei guai Leggi anche: In casa, il market della droga. Arrestato uno spacciatore Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il programma della 20ma tappa del Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026, tra Lazio e Campania; Lecce accoglie la Torcia Olimpica: da via Leuca a Porta Napoli, ecco tutto il programma; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 42 a Verona; Il percorso di martedì 30 dicembre del Viaggio della Fiamma Olimpica in Italia. Prima passa la torcia olimpica, poi i poliziotti e scoprono il “market” della droga in casa - Gli agenti del commissariato di Taurisano hanno colto in flagranza un 40enne di Presicce Acquarica mentre cedeva cocaina in giardino a un acquirente. lecceprima.it Capodanno, Befana, torcia, Arena e teatro: gli eventi del 2025 e quelli che verranno. Barile: “Termoli ha sete di cultura” - Il vice sindaco Barile ripercorre i 12 mesi di eventi in città con uno sguardo a quelli che verranno: "I termolesi hanno sete di cultura" ... primonumero.it

Lecce accoglie la Torcia Olimpica: da via Leuca a Porta Napoli, ecco tutto il programma - Tutto pronto per il passaggio della fiamma dentro la città, domani, martedì 30 dicembre, che avverrà a partire dalle 18,10. lecceprima.it

Ultimi acquisti prima di fine anno Passa da Deriu Sport! Martedì 30 dicembre aperto 9:30 – 19:30 31 dicembre CHIUSO PER INVENTARIO Ci trovate in : Viale C. Colombo 290 – Quartu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.