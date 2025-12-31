Prima pagina Gazzetta dello Sport | I dubbi di Nkunku | chiede di restare ma il Milan …

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 31 dicembre 2025, si affrontano i dubbi di Nkunku riguardo al suo futuro. Il giocatore ha espresso la volontà di restare, ma la situazione con il Milan rimane incerta. Un approfondimento sulle dinamiche di calciomercato e sulle possibili evoluzioni di questa vicenda, in un contesto di fine anno ricco di riflessioni e analisi sul calcio italiano e internazionale.

Gazzetta dello Sport: "Maignan verso il sì!" - ", titola la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa per rinnovare il proprio contratto con il Milan. tuttonapoli.net

Lautaro-gol, Atalanta ko e primato. La Gazzetta dello Sport titola: "Inter col botto" - Un errore imperdonabile di Djimsiti ha confezionato l'azione del gol di Lautaro che ha permesso ai nerazzurri di sbancare la New Balance Arena e. tuttomercatoweb.com

La prima pagina della Gazzetta di oggi: L'INTER RIAPRE IL CANCELO Le notizie trib.al/cGNgwIi x.com

Gorizia conquista la prima pagina in Austria. Una grande soddisfazione vedere le meraviglie del nostro territorio celebrate sulla stampa internazionale. Oggi il Kleine Zeitung dedica la sua apertura al Digital Art Gallery (DAG) di Gorizia portando l'immagi - facebook.com facebook

