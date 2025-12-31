Prima Arisa e dopo mezzanotte The Kolors | guida al concerto di Capodanno 2026 al Politeama

Il concerto di Capodanno al Politeama di Palermo è un evento atteso ogni anno, offrendo musica dal vivo e momenti di aggregazione. Quest’anno, la serata si apre con Arisa e prosegue con The Kolors, creando un percorso musicale vario e coinvolgente. Un’occasione per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto a quello nuovo in un’atmosfera di convivialità e serenità.

Il countdown sta per finire. Palermo si prepara alla notte di Capodanno con l'ormai tradizionale appuntamento del concerto di piazza Politeama. Saranno Arisa, gli speaker Marco e Raf e il djset di Radio Kiss Kiss ad accompagnare i palermitani e i tanti turisti in visita nel capoluogo siciliano in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

