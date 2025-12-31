Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Il prezzo del gas naturale all’ingrosso, rappresentato dal PSV, è un dato importante per il mercato energetico. Al 31 dicembre 2025, il valore medio del gas al PSV si aggira intorno a 30,6 euro/MWh. Questa cifra riflette le dinamiche attuali del settore e può influenzare le decisioni di acquisto e investimento nel mercato energetico.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 31 Dicembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 30,6 euroMWh. Convertendo questo valore in euroSmc (Standard metro cubo), utilizzando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 104,79 Smc, il prezzo corrisponde a circa 0,292 euroSmc. Andamento e tendenza del PSV Nel corso dell’ultimo mese, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza alla stabilità, con leggere oscillazioni comprese tra 29 e 33 euroMWh (0,277 – 0,316 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso
Leggi anche: Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso
PSV gas oggi: qual è il valore a dicembre 2025?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 24 dicembre 2025; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Giovedì 25 dicembre 2025; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 26 dicembre 2025.
Prezzi del gas in Europa: chiusura d’anno stabile con un calo record del 40% rispetto al 2023 - Il mercato beneficia di forniture norvegesi costanti e importazioni record di GNL, mentre l’Italia vanta livelli di gas ... energiaoltre.it
Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato - it, le famiglie con forniture variabili potrebbero risparmiare fino al 12% sulle bollette del 2026 grazie al calo dei prezzi all’ingrosso di luce e gas ... quifinanza.it
Arera: prezzo gas tutela vulnerabili stabile (-0,6%) a novembre - Il prezzo del gas per gli utenti nel servizio di tutela della vulnerabilita' scende dello 0,6% a novembre rispetto a ottobre, con un valore di riferimento ... ilsole24ore.com
LOVE MOSCHINO SOLO OGGI METÀ PREZZO Ordina Comodamente online direttamente su whatsapp al 3792268793 #Capodanno #metàprezzo #lovemoschino #presaldi 2026 sandrinicalzature lovere pisogne onlineshopping sempreconvoi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.