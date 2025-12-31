Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso, rappresentato dal PSV, è un dato importante per il mercato energetico. Al 31 dicembre 2025, il valore medio del gas al PSV si aggira intorno a 30,6 euro/MWh. Questa cifra riflette le dinamiche attuali del settore e può influenzare le decisioni di acquisto e investimento nel mercato energetico.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 31 Dicembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a circa 30,6 euroMWh. Convertendo questo valore in euroSmc (Standard metro cubo), utilizzando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 104,79 Smc, il prezzo corrisponde a circa 0,292 euroSmc. Andamento e tendenza del PSV Nel corso dell’ultimo mese, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza alla stabilità, con leggere oscillazioni comprese tra 29 e 33 euroMWh (0,277 – 0,316 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

