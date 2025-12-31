Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo può variare quotidianamente, influenzando i costi delle utenze domestiche e industriali. Tenere sotto controllo questa informazione è importante per chi desidera monitorare le proprie spese e confrontare le offerte disponibili sul mercato. Qui trovi l’aggiornamento giornaliero sul costo del gas, un dato utile per gestire con consapevolezza i consumi e le tariffe.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare le migliori offerte sul mercato. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e annuale, oltre a capire come varia il costo in base alle condizioni di mercato e alle decisioni dell’ARERA. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 31 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Quanto costa un Smc di gas metano nel 2025?; Quanto costa un metro cubo di gas con NeN?; TTF oggi: qual è il prezzo del gas ad Amsterdam a dicembre 2025?; Bollette luce e gas 2026: quanto si risparmia con i contratti a prezzo indicizzato. Offerte per il gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025 da 0,3080€/Smc - Quali sono le offerte convenienti per il Gas a prezzo indicizzato a dicembre 2025: scopriamone tre interessanti per le famiglie italiane. facile.it

Arera: prezzo gas tutela vulnerabili stabile (-0,6%) a novembre - Il prezzo del gas per gli utenti nel servizio di tutela della vulnerabilita' scende dello 0,6% a novembre rispetto a ottobre, con un valore di riferimento ... ilsole24ore.com

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

