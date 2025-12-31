Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo può variare quotidianamente, influenzando i costi delle utenze domestiche e industriali. Tenere sotto controllo questa informazione è importante per chi desidera monitorare le proprie spese e confrontare le offerte disponibili sul mercato. Qui trovi l’aggiornamento giornaliero sul costo del gas, un dato utile per gestire con consapevolezza i consumi e le tariffe.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e valutare le migliori offerte sul mercato. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e annuale, oltre a capire come varia il costo in base alle condizioni di mercato e alle decisioni dell’ARERA. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 31 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. A questo si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano per ogni utente in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

