Previsioni neve per Capodanno freddo polare sull'Italia | dove nevicherà l'1 gennaio 2026

Le previsioni meteo per Capodanno 2026 segnalano un'ondata di freddo polare che interesserà l’Italia, con temperature in calo e possibili nevicate anche in pianura tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Questa massa di aria gelida potrebbe influire su diverse regioni, portando condizioni di neve e freddo intenso. Di seguito, le zone più a rischio per le nevicate di inizio anno.

Secondo le ultime previsioni meteo per Capodanno 2026, arriva sull'Italia una massa di aria gelida che porterà crollo termico e nevicate anche in pianura tra il 31 dicembre e l'1 gennaio: ecco dove.

