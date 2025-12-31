Prete colpito alla gola a Modena mistero sul movente Don Rodrigo | Aggredito alle spalle poi la coltellata

Un sacerdote di Modena è stato colpito alla gola in un episodio ancora avvolto nel mistero. Secondo quanto riferito, l’aggressore avrebbe agito alle spalle, con una coltellata che ha causato ferite serie. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i motivi dell’attacco e identificare il responsabile. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Modena, 31 dicembre 2025 – “ Ho sentito un colpo alle spalle, come un pugno. Mi sono girato e ho visto una persona, direi un uomo, che mi ha accoltellato alla gola. Da quel momento non ricordo altro” dice dal letto dell’ospedale, sotto choc e attaccato alle flebo. Aggressione choc, ieri mattina, in pieno centro. Vittima don Rodrigo Gaviria Grajales, 45 anni, collaboratore della parrocchia ’S.Giovanni Evangelista’: si è accasciato a terra, sotto all’insegna di via Castelmaraldo, chiedendo aiuto. Tra i primi a soccorrerlo una parrocchiana di Sant’Agostino che ha riconosciuto il sacerdote, dolorante e sotto choc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prete colpito alla gola a Modena, mistero sul movente. Don Rodrigo: “Aggredito alle spalle, poi la coltellata” Leggi anche: Prete accoltellato alla gola in centro a Modena: ignoto il movente, indagano i carabinieri Leggi anche: Don Rodrigo accoltellato alla gola in centro città e in pieno giorno: è in ospedale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore; Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: caccia all'aggressore, si indaga per tentato omicidio; Prete accoltellato alla gola in centro a Modena: ignoto il movente, indagano i carabinieri; Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore. Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore - Il sacerdote, 45enne di origine colombiana, è stato aggredito per motivi ancora da accertare in via Castelmaraldo. tg24.sky.it

Prete accoltellato alla gola in pieno centro a Modena: don Rodrigo è grave. Il sindaco: “Un riferimento per i fedeli” - Il missionario colombiano, don Rodrigo Gaviria, trovato riverso a terra da una parrocchiana della San Giovanni Evangelista: sottoposto a un delicato intervento. msn.com

Modena, orrore in centro: prete colpito alle spalle e accoltellato alla gola. Aggressore in fuga - Il vice parroco colombiano di San Giovanni Evangelista alla Crocetta è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita ... affaritaliani.it

