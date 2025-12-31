Prete accoltellato alla gola in strada a Modena | Prima ho sentito il colpo alle spalle e poi ho visto un uomo
Un sacerdote colombiano di 45 anni, Don Rodrigo Grajales Gaviria, è stato accoltellato alla gola in strada a Modena. L'aggressione è avvenuta mentre il sacerdote camminava per le vie della città. Secondo quanto riferito, l'evento è iniziato con un colpo alle spalle, seguito da un'ulteriore ferita con un coltello. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto, che suscita attenzione per la sua gravità e per le circostanze dell'aggressione.
Il sacerdote colombiano Don Rodrigo Grajales Gaviria, 45 anni, ha ricevuto 2 coltellate in strada a Modena. Indagini in corso per il tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
