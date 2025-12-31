Preston-Sheffield Wednesday giovedì 01 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici sulla sfida Preston-Sheffield Wednesday del 1° gennaio 2026 alle ore 16:00. Nonostante la posizione difficile in classifica, lo Sheffield Wednesday ha mostrato segni di vitalità con due pareggi consecutivi. Il Preston North End, invece, cerca di risalire dopo tre turni senza vittorie, tentando di rientrare nella zona playoff. Ecco le formazioni, quote e pronostici per questa partita di Championship.

A dispetto della situazione disperata nella classifica di Championship, lo Sheffield Wednesday sta dimostrando una certa vitalità come dimostrano i due pareggi consecutivi dopo i quali affronta questa trasferta in casa di un Preston North End che dopo non aver vinto nelle ultime tre giornate è scivolato al di fuori dalla zona playoff, benché di .

